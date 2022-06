Maltempo Francia: grandine enorme nel dipartimento dell’Indre, vetri e tetti sfondati | FOTO

MeteoWeb

Dopo il caldo estremo, il maltempo estremo. La Francia non ha pace dal punto di vista meteorologico nell’ultima settimana. Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 giugno, diversi temporali supercellulari hanno generato grandine enorme nel dipartimento dell’Indre, nel cuore del Paese, dove i danni sono stati ingenti. Questa è la terza volta in un mese che il dipartimento viene colpito da un episodio di grandine.

La grandine di grosse dimensioni ha provocato buchi nei tetti, vetri sfondati e automobili ammaccate (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Gli abitanti di Châteauroux si ritrovano con soffitti che perdono e allagamenti. Il municipio di Châteauroux ha aperto domenica sera una palestra per accogliere i residenti in situazione di emergenza e senza una soluzione abitativa. Questa mattina, oltre 400 case erano senza elettricità nel dipartimento.

Ma non c’è stata solo la grandine: I temporali sono stati accompagnati anche da forti raffiche di vento e piogge intense. Nella notte sono stati mobilitati ben 500 Vigili del Fuoco per 200 interventi legati al maltempo.

Questo forte maltempo arriva un mese dopo il violento episodio di grandine avvenuto nella notte tra 22 e 23 maggio.