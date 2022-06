Francia travolta dal maltempo: donna trascinata via dalla furia dell’acqua a Rouen | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo ha colpito nel fine settimana la Francia, provocando almeno una vittima. Gravi danni e disagi a Rouen, dove le strade si sono trasformate in fiumi: qui, una donna di circa 30 anni è stata trovata senza vita, intrappolata sotto un’auto dopo essere stata trascinata via dalla furia dell’acqua. Météo-France ha revocato la vigilanza arancione per 22 dipartimenti, compresi quelli della regione parigina, ma altri 28, situati principalmente nel Nord/Est del Paese, restano in allerta: sono previste “grandinate, raffiche di vento localmente superiori a 100 km/h, piogge intense, marcata attività elettrica“. Nella regione della Loira sono stati registrati almeno 7.500 fulmini.

Il bilancio di un morto e 15 feriti, di cui due gravi, è stato confermato dal Ministro dell’interno Gerald Darmanin. I temporali hanno interessato 65 dipartimenti e 15mila persone sono rimaste senza elettricità. E’ “la prima volta in vent’anni” che una parte così vasta del territorio è attraversata contemporaneamente da temporali, ha rilevato il Ministro, riferendo anche di danni a infrastrutture e all’agricoltura. In alcune zone le raffiche di vento hanno superato i 100 km/h.