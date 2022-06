Maltempo Francia: tornado a Velleguindry, grandine come neve in Savoia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Weekend di maltempo in Francia, colpita da forti piogge, venti e violente grandinate. Nella giornata di ieri, domenica 5 giugno, un tornado ha colpito Velleguindry, nel dipartimento dell’Alta Saona, nella regione della Borgogna-Franca Contea. Il tornado ha danneggiato una quindicina di tetti e sradicato alcuni alberi (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Météo Franc-Comtoise classifica l’intensità del tornado come EF0, con venti compresi tra 105 e 137km/h. Il fenomeno, avvenuto intorno alle 19, è durato solo un minuto, sufficiente a provocare danni. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco: non è stato necessario trasferire nessuno dei residenti.

Impressionante, inoltre, la tempesta di grandine che si è abbattuta prima del mezzogiorno di ieri su Montmélian, in Savoia: grandi accumuli nella località, con la grandine che sembra neve.