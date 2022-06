Maltempo e freddo anomalo, Puglia e Calabria sott’acqua: il Sud è piombato in autunno

MeteoWeb

Il Sud Italia è piombato improvvisamente in autunno oggi, Venerdì 10 Giugno, come ampiamente previsto nelle previsioni meteo dei giorni scorsi che avevano suscitato incredulità e invece sono state assolutamente rispettate tanto che oggi la temperatura massima non ha superato addirittura i +20°C a Caltanissetta, Termoli e Avellino, +21°C a Vibo Valentia, +22°C a Pescara, +23°C a Crotone e Benevento, +24°C a Messina, Reggio Calabria, Salerno, Lecce, Brindisi, Cosenza e Catanzaro, in linea con le medie di fine ottobre.

La pioggia è caduta in modo torrenziale: da ieri i dati pluviometrici più significativi arrivano dal medio e basso Adriatico, con complessivi 82mm di pioggia a Bari, 49mm a Pescara, 45mm a Monopoli, ma la Regione più colpita in assoluto è la Calabria dove soltanto oggi sono caduti ben 85mm di pioggia a Cirò Marina, 78mm a Gambarie in Aspromonte, 64mm a Montalto Uffugo.

Al contrario, al Nord è tornato a splendere il sole con temperature in aumento fino a +31/+32°C al Nord/Ovest, una situazione che proseguirà anche nei prossimi giorni aggravando ulteriormente l’emergenza siccità. Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: