Maltempo, nubifragi in Friuli nella notte: allagamenti e automobilisti bloccati nei sottopassi tra Udine e Gorizia

Una cinquantina gli interventi di soccorso che i vigili del fuoco hanno portato a termine nelle ultime 12 ore in Friuli Venezia Giulia, a causa di temporali con forte pioggia e vento. I territori più colpiti sono stati quelli di competenza dei comandi di Gorizia e Udine, dove i pompieri sono intervenuti per alberi pericolanti o caduti sulle strade, danni d’acqua in abitazioni e scantinati, sottopassi allagati con persone bloccate all’interno delle autovetture e altre problematiche.

