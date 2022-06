Maltempo, temporali sparsi al Nord: violenta grandinata imbianca Limana | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali sparsi stanno colpendo il Bellunese e la pedemontana friulana, mentre altri sono in atto in Lombardia, tra le province di Bergamo e Brescia.

Una fortissima grandinata si è abbattuta su Limana, in provincia di Belluno, ricoprendo tutto di uno spesso strato bianco, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo. Ovviamente un evento simile ha inferto un duro colpo alle colture della zona.

Dovrà rimanere chiusa per tutta la giornata di domani la sede della Costan-Epta, la maggiore fabbrica della metalmeccanica nel Bellunese, a causa dei danni provocati dall’intensa perturbazione che ha colpito nel pomeriggio il comune di Limana. Secondo una prima ricostruzione, la grandine ha intasato le condotte di scarico causando l’allagamento dello stabilimento con interessamento in particolare all’impianto elettrico. Il ripristino, secondo una nota dell’azienda, e’ atteso entro le ore 6.00 di mercoledì mattina. I circa 1.300 addetti saranno posti in cassa integrazione.

Si registrano finora 28mm a Zuclo, 23mm a Borca di Cadore, 22mm di pioggia a Ovaro, 21mm a Canale d’Agordo, Zorzino di Riva di Solto, Arta Terme.

