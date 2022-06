Maltempo, forte temporale con enormi chicchi di grandine in Trentino Alto Adige | FOTO

MeteoWeb

Un forte temporale anche con grandine si sta abbattendo sul Trentino Alto Adige. I chicchi di grandine grossa, alcune quanto una pallina tennis – come è possibile vedere nella gallery fotografica scorrevole in alto – sono caduti in Bassa Atesina, in particolare nella zona turistica nei pressi del lago di Caldaro. La perturbazione arriva dopo alcuni giornate di gran caldo con la colonnina di mercurio che ha sfiorato i 35 gradi. Già una decina gli interventi dei vigili del fuoco legati al Maltempo.

I dati pluviometrici indicano quasi 60mm di precipitazioni cadute in poco tempo a Ora (BZ), 46mm a Tesero, 43mm a Tres (TN), 40mm a Bronzolo (BZ) e Predazzo.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: