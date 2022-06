Maltempo si abbatta sul Lago di Garda: salvate due famiglie

MeteoWeb

Sono due i nuclei familiari di otto persone, di nazionalità irlandese, tra cui quattro minori, tratti in salvo dalla Guardia costiera nel tardo pomeriggio di oggi sul Lago di Garda, a circa 3 miglia dalla costa al centro tra le sponde bresciana e veronese. Intorno alle 17 una forte e improvvisa perturbazione proveniente da ovest ha attraversato il Lago, sospinta da venti fino a oltre 20 nodi che hanno creato onde di oltre due metri d’altezza.

I diportisti, non riuscendo a rientrare, hanno richiesto soccorso tramite telefono. E’ subito intervenuto un equipaggio di soccorso, che a bordo dell’unità navale GC A58, sotto il coordinamento della sala operativa della Guardia Costiera di Salò, in circa 15 minuti ha raggiunto le famiglie in difficoltà, effettuando il trasbordo dei diportisti, per poi dirigersi verso il porto più vicino, quello di Dusano del Comune di Manerba (Brescia). Per le otto persone salvate solo tanto spavento, ma fortunatamente non c’è stato bisogno di alcuna assistenza sanitaria.