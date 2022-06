Maltempo, caos nella notte a Massa Carrara: violente raffiche di vento, nubifragi, grandinate e blackout

MeteoWeb

Violente raffiche di vento hanno provocato danni nel territorio di Massa Carrara: decine gli interventi dei vigili del fuoco per alberi pericolanti, dissesti statici e per altri disagi causati dal maltempo nei comuni di Massa, Aulla, Pontremoli, Montignoso, Fosdinovo e Fivizzano. Segnalati nubifragi, grandinate e blackout elettrici, questi ultimi determinati da molte fulminazioni e dalla caduta di alberi. Si è arrivati nella serata di ieri a un picco di circa 1.500-2000 utenti senza luce: i disagi sono in corso di risoluzione con l’intervento dei tecnici.

Per tutta la notte il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha seguito le operazioni di soccorso, in in contatto con la sala regionale per il forte maltempo che ha colpito “parte della provincia di Massa Carrara con cadute di alberi, allagamenti e interruzione di corrente in Lunigiana“, ha scritto su Facebook. “Ringrazio il grande lavoro della nostra protezione civile e Vigili del Fuoco per i numerosi interventi di ripristino ancora in corso“.

