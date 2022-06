Maltempo Puglia: forti piogge a Bari, sottopassi allagati

MeteoWeb

Il vortice depressionario nord-atlantico che ha raggiunto il Mediterraneo centrale e l’Italia, provocando forte maltempo dalla notte tra giovedì e venerdì, si è spostato verso Sud, portando piogge intense. Tra le aree più colpite la Puglia: a Bari alcuni sottopassi sono chiusi perché allagati a causa delle forti precipitazioni. Il comando della polizia locale ha reso noto che non sarà percorribile fino alle 11 il sottopasso di via La Rotella (Metro) mentre è allagato il sottopasso di via Quintino Sella. È necessario prestare attenzione nel percorrere il sottopasso di via Eustasio. La SS16 in direzione Sud è bloccata causa pioggia ed è percorribile solo la corsia di sorpasso. Disagi sono registrati anche all’uscita San Pio per chi deve arrivare a Bari ed è consigliata l’uscita direzione per Bitonto e percorrere la SP218 verso l’aeroporto.

