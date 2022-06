Maltempo Puglia: un fiume d’acqua taglia in due la spiaggia di Santa Sabina di Carovigno | VIDEO

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, la Puglia è stata investita da un forte maltempo, con nubifragi, grandine, forte vento e addirittura tornado. Le forti piogge della notte hanno contribuito a creare un fiume d’acqua nella spiaggia di Santa Sabina di Carovigno, nella provincia di Brindisi, tagliandola praticamente in due. Una dimostrazione del fatto che la natura non dimentica e si riprende ciò che è suo, come emerge dal video (in fondo all’articolo) realizzato da Angelo Antonio Carlucci.

Nella zona di Carovigno, si sono verificate piogge intense da poco prima di mezzanotte fino alle 9 di stamattina, lasciando le strade invase dai detriti.

Tra i dati pluviometrici di oggi in Puglia, spiccano i 42mm a Monopoli, 37mm a Valenzano, 30mm a Bari, Bitritto, 28mm a Cisternino, 26mm a Brindisi, Acquaviva delle Fonti, 22mm a Lucera. Avvistate anche diverse trombe marine nell’Adriatico in mattinata.

