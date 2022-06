Maltempo Russia: fiume in piena trascina auto nel Mar Nero, 7 dispersi nella regione di Sochi

MeteoWeb

A causa di una forte ondata di maltempo che ha investito la regione di Sochi, almeno 7 persone risultano disperse nel Sud della Russia: le auto su cui viaggiavano sono state investite da fiume in piena e trascinate nel Mar Nero, secondo quanto riferisce Interfax. “Le acque del fiume Chemitokvadzhe in piena hanno trascinato via le due auto,” ha affermato il Ministero per le Emergenze nazionali. Un’ottava persona è stata tratta in salvo. Le intense precipitazioni e l’innalzamento del livello dei fiumi hanno anche generato diffusi allagamenti, che hanno danneggiato decine di case.