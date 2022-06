Maltempo Sicilia, dramma sfiorato a Palermo: crollati balconi in centro | FOTO

MeteoWeb

Il vortice depressionario nord-atlantico che ha provocato forte maltempo a partire dalla notte tra giovedì e venerdì, si è spostato successivamente verso Sud, portando piogge intense anche in Sicilia: un violento temporale si è abbattuto alle prime luci dell’alba a Palermo, con strade allagate, grondaie intasate e due balconi crollati in pieno centro. Segnalati disagi alla circolazione, con traffico intenso sulle arterie principali. Il crollo dei due balconi, in un palazzo di via Roma, fortunatamente non ha avuto conseguenze per residenti o passanti. Vigili del Fuoco al lavoro per verificare se l’edificio sia in condizioni di sicurezza e per accertare la causa del crollo.

In altre zone della città sono stati segnalate piante cadute, presumibilmente a causa del vento che ha accompagnato il temporale. La Protezione civile regionale ha diramato il bollettino di allerta meteo codice giallo, valido per la giornata odierna in diverse zone delle province di Palermo, Messina e Catania.

