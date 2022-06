Maltempo, forte temporale flagella il Salento: alluvione lampo a Lecce | LIVE

MeteoWeb

Un violentissimo temporale sta colpendo il Salento, nella Puglia meridionale, nel primo pomeriggio. A Lecce e dintorni la temperatura è crollata dai +30°C di poco fa agli attuali +18°C e sono già caduti 83mm di pioggia a Melendugno, 51mm a Lecce (Orto botanico), 41mm a Lecce (centro storico), 17mm a Villaggio Dario, 15mm a Cavallino. Il temporale è molto violento e sta provocando piogge intense in tutto il Salento con venti impetuosi e un funnel cloud (accenno di tornado) a Salice Salentino.

A Lecce città il vento ha raggiunto i 60km/h: segnalati danni e alberi abbattuti in molte zone della Provincia. Nel capoluogo molte strade sono allagate dalla pioggia: in modo particolare sulla circonvallazione numerose auto rimaste bloccate per il mancato deflusso dell’acqua. Il ha colpito anche alcune località costiere e in modo particolare San Foca. La pioggia, accompagnata da vento forte, ha colto di sorpresa numerosi bagnanti sulle spiagge creando momenti di apprensione. Tavolini e sedie di numerosi locali sono finiti sulla carreggiata. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i tecnici del Comune per liberare le caditoie ostruite

