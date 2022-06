Maltempo, vento forte ad Ascoli Piceno: coperture divelte e alberi caduti | FOTO

MeteoWeb

Notte impegnativa per i vigili del fuoco di Ascoli Piceno, a causa del forte vento. Nel comune di Castel di Lama – zona Piattoni il vento ha danneggiato alberi che i vigili ascolani hanno messo in sicurezza, rimuovendo i grandi rami spezzati e rimasti pericolanti. Danni anche a Ripaberarda, dove le forti raffiche hanno sollevato una copertura in lamiera di un edificio già pericolante e puntellato: i pompieri hanno fissato la copertura alle travi del tetto rimettendo in sicurezza la struttura.

