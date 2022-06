Marte dorme con un occhio aperto

MeteoWeb

L’insolito paesaggio marziano catturato dell’orbiter Mars Express dell’ESA il 25 aprile 2022 mostra parte di Aonia Terra, una regione montuosa negli altopiani meridionali del Pianeta Rosso. Il cratere senza nome largo 30 km al centro dell’immagine è immerso in un paesaggio di canali tortuosi. Evocando immagini di vene che attraversano un bulbo oculare umano, è probabile che questi canali abbiano trasportato acqua liquida sulla superficie del pianeta circa 3,5-4 miliardi di anni fa. I canali sembrano essere in parte pieni di un materiale scuro e, in alcuni punti, sembrano effettivamente sollevati rispetto al terreno circostante. Ci sono una varietà di possibili spiegazioni: forse sedimenti resistenti all’erosione si sono depositati sul fondo dei canali quando l’acqua scorreva attraverso di essi, o forse i canali sono stati riempiti di lava più avanti nella storia di Marte.

L’immagine di Mars Express rivela molti colori diversi sulla superficie attorno al cratere, suggerendo che questa regione è composta da una varietà di materiali. A Sud del cratere (a sinistra dell’immagine a colori reali in alto), la superficie è di un rosso caldo, che si fonde in un grigio-brunastro più scuro più vicino al cratere. In questa regione sono visibili molti rilievi: queste torri rocciose dalla sommità piatta vengono create quando il terreno viene gradualmente consumato dall’acqua, dal vento o dal ghiaccio.

All’interno del cratere, un campo di dune scuro poggia su una superficie più chiara. Con uno sguardo più ravvicinato, diventa evidente che il cratere è pieno di rilievi e colline a forma di cono. Queste sono la prova che molti materiali diversi si sono accumulati all’interno del cratere. A Nord del cratere, la superficie è più chiara e liscia. I bordi del cratere principale e dei canali appaiono meno definiti. All’estrema destra dell’immagine, la superficie diventa ancora più liscia.

Aonia Terra

Aonia Terra è nota per i suoi imponenti crateri. Vicino al cratere che sembra un occhio si trova il cratere Lowell largo 200 km. Si pensa che Lowell si sia formato quasi 4 miliardi di anni fa, durante il periodo del “Late Heavy Bombardment” del Sistema Solare, quando un gran numero di asteroidi si è schiantato contro i pianeti rocciosi.

Aonia Terra prende il nome da una caratteristica chiamata Aonia, una macchia scura sulla superficie di Marte che può essere vista dalla Terra, anche con telescopi rudimentali. Aonia era anche una regione dell’antica Grecia, un luogo sacro alle Muse, le dee della letteratura, della scienza e delle arti.

Esplorando Marte

Mars Express è in orbita attorno al Pianeta Rosso dal 2003: scatta foto della superficie di Marte, mappa i suoi minerali, identifica la composizione e la circolazione della sua tenue atmosfera, sonda sotto la sua crosta e studia come i vari fenomeni interagiscono nell’ambiente marziano.

La High Resolution Stereo Camera (HRSC) della missione, responsabile di queste nuove immagini, ha rivelato molto sulle diverse caratteristiche della superficie di Marte, con immagini recenti che mostrano di tutto, dalle creste e solchi scolpiti dal vento ai vulcani, crateri da impatto, faglie tettoniche, canali fluviali e antiche pozze di lava.