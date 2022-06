MeteoWeb

In considerazione del mutato quadro epidemiologico, l’uso della mascherina è fortemente raccomandato per l’accesso degli elettori ai seggi per il solo esercizio del voto. Lo prevede una circolare del Viminale in seguito alla sottoscrizione di un accordo tra i Ministri Luciana Lamorgese e Roberto Speranza. In precedenza l’uso della mascherina era obbligatorio.

Resta, invece, obbligatorio indossare le mascherine per gli esami di maturità.