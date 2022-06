Mattarella in collegamento con Samantha Cristoforetti: il tricolore sulla ISS

MeteoWeb

“Visita” speciale sulla Stazione Spaziale Internazionale oggi. Nel pomeriggio, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è collegato dal Quirinale con l’astronauta italiana dell’ESA Samantha Cristoforetti, a bordo dell’avamposto spaziale per la sua seconda missione, chiamata Minerva.

“Sono felice di ritrovarla e rivederla a bordo”, ha detto AstroSamantha a Mattarella. Il Presidente ha ringraziato Cristoforetti per avere con sé la bandiera italiana che le aveva consegnato a gennaio e che, in occasione del collegamento, l’astronauta ha esposto alle sue spalle.

Con il Presidente Mattarella a salutare l’astronauta, c’erano il Presidente dell’ASI, Giorgio Saccoccia, il Ministro dell’Innovazione Tecnologia e transizione digitale con delega allo spazio, Vittorio Colao, e il Direttore Generale dell’ESA, Josef Aschbacher.

Samantha Cristoforetti è partita lo scorso aprile dal Kennedy Space Center della NASA a Cape Canaveral (Florida). Nell’ambito della missione Minerva, partecipa, tra le altre attività, a una serie di esperimenti scientifici e di dimostrazioni tecnologiche per conto dell’Agenzia Spaziale Europea, di quella statunitense e dell’Agenzia Spaziale Italiana. “Speriamo che lo spazio resti un settore scientifico, non economico e non militare”, ha detto Mattarella. Per le “ricadute concrete dei risultati degli esperimenti sulla vita delle persone, è particolarmente importante il valore di quello che si fa nello spazio”.