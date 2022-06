Scoperta epoca di mega siccità in Arabia: ha distrutto il regno ebraico e favorito l’Islam

MeteoWeb

Circa 1.500 anni fa, l’Arabia meridionale è stata colpita da una mega siccità pluridecennale, secondo quanto emerso da un nuovo studio di dati climatici antichi. Ciò probabilmente contribuì alla caduta di un regno ebraico un tempo potente che governava su vaste aree di quelli che oggi sono Yemen, Oman e Arabia Saudita. La scomparsa dell’antico regno di Himyar nel sesto secolo e il conseguente vuoto di potere in Arabia potrebbero aver poi favorito l’ascesa e l’espansione dell’Islam in tutta la regione meno di cento anni dopo, come suggerisce un articolo pubblicato su Science .

La scoperta della grande siccità getta nuova luce sulle radici del caos sociale e politico dell’Arabia preislamica e suona anche come un avvertimento per i tempi moderni – basti pensare al Nord Italia e al Po in queste settimane – su come il cambiamento climatico possa mettere rapidamente in ginocchio anche la civiltà più sofisticata ed organizzata. “Non stiamo dicendo che la siccità sia stata l’unico fattore, ma potrebbe aver contribuito e amplificato i problemi sociali ed economici esistenti, contribuendo a creare la tempesta perfetta che ha portato alla scomparsa di Himyar e all’emergere dell’Islam“, afferma il professor Dominik Fleitmann, geologo dell’Università di Basilea in Svizzera e autore principale dello studio.

Conversione all’ebraismo

Il regno himyarita fu fondato alla fine del II secolo a.C. nell’odierno Yemen. Estese gradualmente il suo controllo sulla maggior parte dell’Arabia meridionale conquistando gli stati vicini, tra cui Saba (o Sheba), l’antico regno la cui regina di fama biblica avrebbe visitato il re Salomone. Durante il IV secolo d.C. le élite himyarite abbandonarono le loro credenze politeistiche ancestrali e si convertirono al giudaismo, seguite da una percentuale sconosciuta della popolazione più ampia.

La scelta del giudaismo come religione di stato potrebbe essere stata un modo per mantenere la neutralità tra le varie potenze regionali rivali: i cristiani dell’impero bizantino e del regno di Axum in Etiopia, così come gli zoroastriani dell’impero persiano. Tutti questi poteri hanno tenuto d’occhio il redditizio commercio di spezie dell’Arabia che ha arricchito Himyar e alla fine hanno giocato un ruolo nella fine del regno. Fino al sesto secolo, Himyar riuscì a respingere l’invasione straniera, ma intorno al 525 cadde improvvisamente sotto l’invasione etiope. Ma cosa è successo? Geologi e archeologi curiosi hanno sa sempre cercato di scoprire se c’erano altri fattori dietro la caduta.

Per rispondere a questa domanda, Fleitmann e colleghi hanno recuperato antichi dati climatici da una stalagmite nella grotta di Hoti, nel nord dell’Oman. Stalagmiti e stalattiti, che si formano nel corso di migliaia di anni da minerali depositati dall’acqua che gocciola nelle grotte, contengono una registrazione delle precipitazioni passate nei loro anelli di crescita, non troppo diversamente dagli alberi. Negli anni molto piovosi, più acqua penetra nel sottosuolo e la formazione cresce di più: viceversa accade in anni più secchi. La quantità di pioggia cambia anche la proporzione di isotopi di ossigeno che si trovano nella stalagmite. Quindi, dopo aver datato gli anelli nella stalagmite osservando il decadimento degli isotopi di uranio e torio, i ricercatori possono approssimare quanto ha piovuto in ogni particolare anno osservando la composizione chimica degli strati della roccia.

Nel caso della stalagmite dell’Oman, che iniziò a formarsi circa 2.600 anni fa, i ricercatori hanno trovato prove di una grave siccità tra gli anni 500 e 530. I livelli di precipitazioni sono scesi a meno della metà della loro media moderna, creando quella che potrebbe essere stata la peggiore siccità nell’Arabia meridionale negli ultimi 10.000 anni, dice Fleitmann.

Il punto di svolta

L’Arabia meridionale riceve annualmente da 50 a 255 millimetri di pioggia da una combinazione di piogge invernali e monsoni estivi. Non è molto, ma è stato sufficiente per sostenere l’agricoltura nell’antica Himyar. In effetti, nello stesso periodo, c’erano prospere città agricole bizantine nel deserto del Negev, nell’odierno sud di Israele, che riceve ancora meno precipitazioni. Gli Himyariti gestivano sapientemente le loro scarse fonti d’acqua con campi terrazzati e un elaborato sistema di irrigazione, il cui gioiello della corona era la famosa diga di Marib. Costruita dai Sabei nell’VIII secolo a.C. e poi periodicamente restaurata e ampliata dagli Himyariti, questa diga lunga 650 metri e alta 15 metri veniva utilizzata per raccogliere il deflusso dei monsoni e irrigare campi che coprivano fino a 100 chilometri quadrati. Ma anche questi sistemi avanzati non potrebbero sostenere l’agricoltura in una siccità così prolungata ed estrema. L’analisi della stalagmite di Hoti è aggravata da documenti storici e dati provenienti da altri punti del Medio Oriente, che ci dicono che la siccità colpì l’intera regione, provocando il prosciugamento della sorgente di Siloam a Gerusalemme negli anni ’20 del 500 e facendo scendere i livelli di specchi d’acqua dal Mar Morto in Israele al Lago Neor nel nord dell’Iran, riferiscono i ricercatori.

“All’epoca Himyar forse aveva uno dei sistemi di irrigazione più efficienti e avanzati al mondo, proprio come Israele ha oggi“, osserva Fleitmann, aggiungendo che le scoperte del suo team portano un messaggio importante per un mondo moderno che deve affrontare condizioni crescenti di siccità causate da cambiamento climatico causato dall’uomo. “Nonostante disponga di tutte queste tecnologie, arriva sempre un momento in cui si raggiunge un punto di svolta, quando il clima è troppo brutto e le precipitazioni sono troppo basse”, dice.

L’invasione di Aksum

Il geologo non crede che la mega siccità sia stata l’unica causa della morte di Himyar, ma dato il bagaglio di carestie, migrazioni, disordini e conflitti che tali eventi generalmente portano con sé, molto probabilmente è stato un fattore che ha contribuito a lasciare il regno debole e vulnerabile. Ad esempio, antichi cronisti riferiscono che l’ultimo re ebreo di Himyar perseguitò la sua minoranza cristiana, massacrando parte della popolazione cristiana di Najran, nell’odierna Arabia Saudita, un atto che a sua volta fu colto dagli etiopi axumiti come giustificazione per invadere.

Come spesso accade nella storia, è possibile che quelle persecuzioni siano state innescate dalla crisi sociale ed economica provocata dalla siccità, ipotizza Fleitmann. Dopo la conquista axumita nel 525, Himyar godette di una breve rinascita a metà del VI secolo sotto Abraha, un generale etiope che si credeva un re e dichiarò l’indipendenza da Aksum. Forse aiutato da un rallentamento delle condizioni di siccità, Abraha espanse il suo dominio nell’Arabia centrale, raggiungendo la Mecca e Medina.

Ma sulla base dei dati sulle stalagmiti dell’Oman, la scarsità d’acqua è tornata negli ultimi decenni del VI secolo. In un colpo di grazia al prestigio e all’economia di Himyar, la monumentale diga di Marib crollò intorno al 570 e cessò di funzionare. Questo evento fu così catastrofico che fu successivamente menzionato nel Corano, inquadrato come una punizione divina per la gente del posto.

In effetti, c’era un segno per la tribù di Saba nella loro patria: due frutteti, uno a destra e l’altro a sinistra. Fu detto loro: “Mangia della provvidenza del tuo Signore e sii grato a Lui. La tua è una buona terra e un Signore che perdona. Ma si sono voltati. Allora mandammo contro di loro un’alluvione devastante, e sostituimmo i loro frutteti con altri due che producevano frutti amari, cespugli infruttuosi e alcuni radi alberi spinosi. Così li abbiamo premiati per la loro ingratitudine. Puniremo mai qualcuno in questo modo, tranne gli ingrati?” (Corano, 34: 15-17)

A proposito, non sorprende che la diga sia stata apparentemente distrutta da un’alluvione nel mezzo di una mega siccità, dice Fleitmann ad Haaretz. La siccità tende ad asciugare e indurire il terriccio, rendendolo meno assorbente e trasformando un acquazzone occasionale in un’inondazione improvvisa abbastanza potente da perforare i muri, dice.

Una nuova speranza

Con Himyar definitivamente fuori dal quadro geopolitico, gli imperi bizantino e persiano erano ora liberi di competere per l’influenza sull’Arabia meridionale e il suo ricco commercio di mirra e incenso . Ma molto rapidamente queste due potenze si sarebbero anche paralizzate a vicenda in un lungo e sanguinoso conflitto che durò dal 602 al 628. Tutti questi eventi alla fine posero le basi per l’emergere di una nuova identità religiosa e politica in Arabia, dice Fleitmann. La crisi nell’Arabia meridionale ha accresciuto l’importanza dei centri economici e di pellegrinaggio più a nord, come La Mecca e Medina.

Con le turbolenze economiche e la frammentazione politica del periodo, era solo questione di tempo prima che le tribù d’Arabia si unissero sotto una nuova guida, che alla fine trovarono nel profeta Maometto e nei suoi successori dagli anni ’20 in poi. “La popolazione stava attraversando grandi difficoltà a causa della fame e della guerra“, afferma Fleitmann. “Questo significava che l’Islam incontrava un terreno fertile: le persone cercavano una nuova speranza, qualcosa che potesse riunire le persone come società. La nuova religione ha offerto questo”.