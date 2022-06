Merkel difende la sua politica di apertura verso la Russia: “le relazioni economiche non possono essere ignorate”

MeteoWeb

L’ex cancelliere tedesco Angela Merkel ha difeso la sua politica di distensione nei confronti della Russia adottata negli ultimi decenni, dicendo di non avere “niente di cui scusarsi”. Nella sua prima intervista importante da quando ha lasciato il suo incarico sei mesi fa, Merkel ha insistito sul fatto di non essere stata ingenua nei suoi rapporti con il Presidente russo Vladimir Putin. “La diplomazia non è sbagliata solo perché non ha funzionato. Quindi, non vedo perché ora dovrei dire che era sbagliata, e non mi scuserò“, ha detto nell’intervista rilasciata a Berlino ad Alexander Osang, giornalista del settimanale “Der Spiegel”. Merkel ha ricordato il suo sostegno alle sanzioni economiche contro la Russia per l’annessione della Crimea nel 2014 e gli sforzi franco-tedeschi per mantenere vivo il processo di pace di Minsk per l’Ucraina.

L’ex cancelliere conservatore ha incontrato spesso Putin durante i suoi 16 anni al potere e ha sostenuto un approccio pragmatico e orientato al commercio nei confronti di Mosca, la cosiddetta politica del “cambiamento mediante il commercio”. Il principio era promuovere l’apertura di Mosca all’Occidente e alla liberaldemocrazia mediante la promozione delle relazioni economiche e commerciali con la Germania. Ma Merkel dichiarato di non aver “mai” creduto che Putin possa “cambiare attraverso il commercio” tra i rispettivi Paesi. A seguito della guerra mossa da Putin all’Ucraina, tale politica è oggetto di severe critiche in Germania come altrove. Merkel ha osservato che “l’Europa e la Russia sono vicini: quando i rapporti non vanno sul piano politico, le relazioni economiche sono utili e non possono essere ignorate, né potranno esserlo in futuro”.

Nell’intervista concessa qualche giorno fa, Merkel ha affermato che l’invasione dell’Ucraina del 24 febbraio ha segnato un “punto di svolta“. Non c’è “alcuna giustificazione” per la “brutale” e illegale guerra di aggressione, ha detto Merkel, aggiungendo che Putin ha commesso “un grosso errore”. “Vuole distruggere l’Europa. È molto importante che l’Unione europea rimanga unita ora”, ha avvertito.

L’ex cancelliere ha anche respinto le critiche sul fatto di aver sbagliato a impedire all’Ucraina di entrare nella NATO nel 2008, dicendo che non era ancora pronta e che voleva evitare “un’ulteriore escalation” con Putin. L’Ucraina nel 2008 “non era l’Ucraina di oggi, era un Paese ultra-diviso, l’era di Yushchenko, Tymoshenko… Non era una democrazia solida“, ha detto.

Ha anche insistito sul fatto che i patti di pace di Minsk del 2014-2015, che ora sono a pezzi, all’epoca erano visti come la soluzione migliore per porre fine ai combattimenti nell’Ucraina orientale tra separatisti filo-russi e soldati ucraini. “E’ una grande tristezza che non sia riuscito, ma non mi rimprovero di aver tentato”, ha detto a proposito dei tentativi di trattativa con Putin, svolti insieme al Presidente francese, per arrivare agli accordi di Minsk. Il processo di pace “ha portato un po’ di calma” che ha dato all’Ucraina sette anni in più per svilupparsi come democrazia e rafforzare il suo esercito, ha detto, in un cenno alla resistenza di Kiev contro le truppe russe. “Il coraggio e la passione con cui stanno combattendo per il loro Paese è davvero impressionante”, ha detto Merkel, aggiungendo di avere “il massimo rispetto” per il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Ma l’ex cancelliere ha insistito sul fatto che non c’era modo di evitare di trattare con Putin perché la Russia, come la Cina, era troppo grande per essere ignorata. “Dobbiamo trovare un modo per coesistere nonostante tutte le nostre differenze”, ha detto.