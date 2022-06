I metabolismi energetici proposti non possono spiegare la chimica atmosferica di Venere

MeteoWeb

“La vita nelle nubi di Venere, se presente in abbondanza sufficientemente elevata, deve influenzare la chimica atmosferica. È stato proposto che l’abbondante vita venusiana potrebbe ottenere energia dal suo ambiente utilizzando tre possibili metabolismi energetici dello zolfo. Questi metabolismi aumentano la possibilità che l’enigmatico impoverimento di anidride solforosa (SO2) dello strato di nubi di Venere sia causato dalla vita”, si legge in uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, in cui gli autori hanno collegato ciascun metabolismo energetico proposto finora nella letteratura a un codice fotochimico-cinetico per prevedere la composizione dell’atmosfera di Venere nello scenario in cui la vita produce l’impoverimento di SO2 osservato.

“Usando questo codice cinetico foto-bio-chimico, mostriamo che tutti e tre i metabolismi possono produrre impoverimento di SO2, ma lo fanno violando altri vincoli osservativi sulla chimica atmosferica di Venere. Calcoliamo che la massima densità di biomassa possibile della vita metabolizzatrice dello zolfo nelle nuvole, prima di violare i vincoli osservativi, sia di circa -10-5 – 10-3 mg m-3. I metodi impiegati sono ugualmente applicabili alle biosfere aeree su esopianeti simili a Venere, pianeti che sono in ottima posizione per la caratterizzazione atmosferica nel prossimo futuro”, scrivono i ricercatori.

“I nostri risultati dimostrano che le tre vie metaboliche a base di zolfo proposte per la vita aerea venusiana sono in grado di riprodurre l’esaurimento di SO2 osservato nello strato di nubi di Venere, ma in ogni caso richiedono una fonte di potere riducente chimico all’incirca uguale in abbondanza al di sotto della nube di SO2: l’atmosfera altrimenti non possiede un potere riducente sufficiente che la vita possa sfruttare per generare l’esaurimento di SO2 osservato. È possibile che la nostra comprensione dell’atmosfera al di sotto delle nubi e all’interno delle nubi non sia corretta. Se, come sembra probabile, la descrizione standard della composizione della bassa atmosfera di Venere è sostanzialmente corretta, allora dobbiamo concludere che o l’esaurimento di SO2 è dovuto a una diversa via metabolica, oppure l’esaurimento di SO2 su Venere non è correlato alla vita”, spiegano gli autori dello studio.

“In definitiva, semplicemente non c’è abbastanza potere riducente nella bassa atmosfera di Venere per le forme di vita suggerite da sfruttare al fine di esaurire la SO2 e quindi avere una biomassa sufficiente per influenzare la chimica atmosferica globale. Le prossime missioni su Venere potrebbero essere in grado di determinare se lo strato di nubi ospita o meno una biosfera di massa elevata utilizzando un metabolismo attualmente non identificato, una biosfera di massa ridotta che produce solo tracce di prodotti metabolici o nessuna biosfera. Tuttavia, la prospettiva rimane che altri esopianeti simili a Venere, forse più umidi, potrebbero ospitare una nicchia abitabile nella regione temperata delle loro atmosfere”, concludono i ricercatori.