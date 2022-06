Meteo Lombardia: atteso calo delle temperature e temporali su Alpi e Prealpi

MeteoWeb

“L’alta pressione di matrice sub-tropicale che da giorni interessa la regione tende leggermente ad allontanarsi verso sud, favorendo l’inserimento da sud di correnti via via più umide, con associato aumento dell’instabilità soprattutto sui settori alpini. Fino a mercoledì possibilità di temporali anche diffusi su Alpi e Prealpi, localmente di forte intensità, nuvolosità sparsa altrove; calo termico nei valori massimi e ventilazione moderata da sud. Giovedì 24 breve rimonta anticiclonica con tempo stabile e in prevalenza soleggiato, nuovo rialzo termico in attesa di un progressivo calo delle temperature a partire da Venerdì 25, quando il transito di una saccatura atlantica potrebbe causare un nuovo peggioramento temporalesco“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani al mattino nuvoloso su gran parte del territorio, fino a molto nuvoloso durante le ore centrali; progressive schiarite da ovest nel pomeriggio, fino a un totale miglioramento in serata.

Precipitazioni: al mattino rovesci o locali temporali su Alpi e Prealpi, in particolare centro-occidentali; nel pomeriggio rovesci e temporali diffusi su tutto il settore alpino, a seguire rapido miglioramento da ovest entro sera.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo. In pianura minime comprese tra 19 e 24°C, massime tra 29 e 34°C.

Zero termico: tra 4000 e 4400 m circa.

Venti: deboli o moderati sud/ovest, con rinforzi in quota e sull’Oltrepò Pavese.