Meteo Lombardia: temperature fino a +36°C, lieve calo tra venerdì e sabato

“Insiste sul Mediterraneo occidentale una solida area di alta pressione fino a inizio della prossima settimana, con giornate prevalentemente soleggiate o al più irregolarmente velate, ma senza precipitazioni se si escludono occasionali e isolati rovesci sui rilievi prealpini. Temperature massime in risalita oggi attorno a 34-36°C, stazionarie o in lieve flessione tra venerdì e sabato, nuovamente in lieve risalita tra domenica e lunedì“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani sereno fino al mattino, nel pomeriggio transito di velature.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime o in lieve rialzo, massime stazionarie. In pianura minime tra 20 e 24°C, massime tra 34 e 36°C.

Zero termico: a circa 4000-4300 metri.

Venti: in pianura deboli a tratti moderati da est in serata, in montagna deboli da nord con rinforzi in quota sui crinali di confine.

Altri fenomeni: sui settori di bassa pianura disagio da calore da moderato a forte.