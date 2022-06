Meteo Lombardia: tempo stabile e soleggiato fino a domani, temperature in aumento

MeteoWeb

“Un promontorio anticiclonico di origine subtropicale si allunga dal Mediterraneo occidentale verso l’Europa centrale, garantendo sulla Lombardia tempo stabile e soleggiato almeno sino a domenica e temperature in aumento. Da inizio settimana prossima una vasta circolazione depressionaria sull’Europa centro-orientale favorirà flussi un po’ più freschi in quota con un aumento dell’instabilità, in particolare sui rilievi“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani sereno o poco nuvoloso, con qualche velatura in transito e locale nuvolosità cumuliforme pomeridiana sui rilievi centrali e orientali.

Precipitazioni: assenti, salvo deboli e isolati piovaschi pomeridiani su rilievi centrali e orientali.

Temperature: minime e massime in rialzo. In pianura minime tra 16 e 19°C, massime tra 30 e 34°C.

Zero termico: intorno a 4000 metri, leggermente più basso su Alpi confinali.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli da nord con rinforzi a tratti nel pomeriggio sui rilievi nord-orientali.