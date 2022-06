Meteo Lombardia: instabilità in aumento, nel weekend rimonta dell’anticiclone

MeteoWeb

“Un ampio fronte freddo, inserito in una saccatura estesa dall’Inghilterra alla Francia, si muove gradualmente verso est, interessando marginalmente anche le Alpi tra giovedì sera e venerdì mattina. In questa fase è atteso un aumento dell’instabilità con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, localmente intensi. Sabato e domenica rimonta l’anticiclone con tempo stabile e ben soleggiato; temperature in aumento con valori diffusamente al di sopra dei 33-34°C in pianura nel fine settimana“: queste le previsioni meteo contenute nel bollettino diffuso da Arpa Lombardia.

Domani ad inizio giornata nuvoloso o molto nuvoloso su Alpi, Prealpi settori nord-occidentali, nubi sparse in pianura ed Appennino, ma con progressiva diminuzione della copertura nel corso della giornata.

Precipitazioni: dalla notte rovesci e temporali, localmente forti, su Alpi e Prealpi dai settori occidentali in progressivo spostamento verso Est fino al pomeriggio; dalla serata esaurimento dei fenomeni.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo. In pianura minime tra 19 e 22°C, massime tra 30 e 32°C.

Zero termico: in calo fino a 3900 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile con rinforzi settentrionali al mattino sui settori occidentali, in montagna moderati sudoccidentali.