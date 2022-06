Meteo Lombardia: instabilità in aumento, domani piogge in intensificazione nelle ore pomeridiane

MeteoWeb

Flussi umidi occidentali in quota “via via più instabili per effetto di una perturbazione in ingresso per il fine della settimana e inizio della prossima, con diversi impulsi di precipitazione, che interesseranno più significativamente le giornate di venerdì e domenica“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani tra notte e mattino diffusamente velato, con addensamenti in montagna, tra tarda mattinata e primo pomeriggio aumento diffuso della nuvolosità, quindi in serata schiarite a partire dai settori occidentali.

Precipitazioni: tra notte e primo mattino deboli o localmente moderati sui settori pedemontani e di alta pianura occidentale, in estensione irregolare in mattinata ai rilievi e in intensificazione nelle ore pomeridiane, anche a carattere di rovescio o temporale; in pianura possibili deboli e più probabili sulla parte centro occidentale nel pomeriggio.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in leggero calo. In pianura minime attorno a 20°C, massime a circa 28°C.

Zero termico: attorno a 4000 metri fino alla mattinata, in lieve calo dal pomeriggio.

Venti: da deboli a localmente moderati orientali in pianura, in rotazione da nord dal tardo pomeriggio, in montagna in rinforzo a tratti moderati da sud