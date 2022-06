Meteo Lombardia: ondata di caldo sulla regione, lunedì il picco

MeteoWeb

“Le condizioni meteorologiche sulla Lombardia sono influenzate da un promontorio subtropicale, che mantiene condizioni di stabilità atmosferica e determina un’ondata di caldo sulla regione, che avrà i suoi massimi nella giornata di lunedì quando le temperature raggiungeranno valori fino a 34-37°C sulle pianure centro-orientali. A seguire, la struttura in quota si posizionerà sul Centro Italia e l’afflusso di aria più fresca in quota favorirà un aumento dell’instabilità ad iniziare dai settori alpini e prealpini con possibili temporali. Ancora bassa probabilità di precipitazioni in pianura almeno fino a metà settimana. Temperature in lieve calo da martedì“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani sui rilievi alpini e prealpini da poco a irregolarmente nuvoloso; altrove sereno o poco nuvoloso con nubi alte e sottili dal pomeriggio. Qualche addensamento in più in serata sui settori prealpini occidentali.

Precipitazioni: assenti, salvo occasionali temporali sulle Alpi orientali.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve rialzo. In pianura minime tra 21 e 25°C; massime tra 32 e 35°C.

Zero termico: a circa 4500 metri.

Venti: in pianura deboli a prevalente regime di brezza. In montagna deboli meridionali.

Altri fenomeni: sui settori di pianura disagio da calore da moderato a forte.