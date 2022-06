Meteo Lombardia: tempo soleggiato, afa in pianura e qualche piovasco pomeridiano sui rilievi

MeteoWeb

“Fino a lunedì la Lombardia si trova in un regime di correnti sudoccidentali calde e relativamente stabili associate al ramo ascendente di un anticiclone sub-tropicale: tempo prevalentemente soleggiato, venti deboli, qualche piovasco pomeridiano sui rilievi. Condizioni di afa in pianura e nelle valli. Martedì è probabile il transito di un nucleo più instabile nel flusso sudoccidentale: sono quindi possibili temporali sparsi in veloce transito sulla regione con un temporaneo rinforzo del vento in pianura e sui rilievi, e una lieve flessione delle temperature anche per mercoledì“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani sereno o poco nuvoloso per nubi a ciclo diurno, più marcato sui rilievi. Maggiori annuvolamenti sul nordovest in tarda serata.

Precipitazioni: isolati piovaschi sui rilievi dalla tarda mattinata; in serata possibili temporali sui rilievi di nordovest.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In pianura minime intorno a 20°C, massime intorno a 33°C.

Zero termico: attorno a 4300 metri.

Venti: in pianura da deboli a temporaneamente moderati da est; in quota moderati meridionali con rinforzi sulle cime già in serata, altrove a regime di brezza.

Altri fenomeni: condizioni di afa in pianura