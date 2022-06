Meteo Lombardia: temperature roventi, da martedì ingresso di correnti più fresche e instabili

MeteoWeb

“Le condizioni meteorologiche sulla Lombardia sono ancora influenzate da un promontorio di origine nord africana, che mantiene temperature al di sopra della media del periodo. Da martedì correnti più fresche e instabili inizieranno a lambire la regione, favorendo un aumento dell’instabilità sui rilievi alpini e prealpini con temporali a carattere sparso, localmente anche di forte intensità. Asciutto altrove, salvo occasionali fenomeni sull’alta pianura tra martedì e mercoledì“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani irregolarmente nuvoloso sulle Alpi; in pianura inizialmente poco nuvoloso, dal pomeriggio transito di nubi a quote medio-alte, a tratti anche spesse.

Precipitazioni: dalla tarda mattinata e fino a sera, temporali e rovesci sparsi su Alpi e Prealpi; molto bassa la probabilità di precipitazioni in pianura, anche se non è da escludere qualche locale sconfinamento delle precipitazioni verso le pedemontane e l’alta pianura in serata.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve diminuzione ad ovest. In pianura, minime tra 20 e 24°C, massime tra 33 e 36°C.

Zero termico: stazionario o in lieve calo, tra 4000 e 4300 m circa.

Venti: deboli da sud/sud-ovest, moderati in montagna e sull’Appennino.

Altri fenomeni: sui settori di pianura sud-orientali disagio da calore da moderato a forte.