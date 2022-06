Meteo Lombardia: tempo stabile e prevalentemente soleggiato fino a lunedì

MeteoWeb

Da oggi e fino al mattino di lunedì riprende “forza la struttura anticiclonica ancora estesa dall’Italia all’Europa centrorientale che impedisce l’avanzamento della parte più attiva della perturbazione atlantica presente sull’Europa più occidentale: in Lombardia tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Tra lunedì e martedì è probabile il passaggio di un impulso perturbato associato alla struttura depressionaria sull’Atlantico con possibili temporali sui rilievi dalla sera di lunedì“: queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa Lombardia.

Domani sereno in pianura o al più poco nuvoloso al pomeriggio, in montagna soleggiato con qualche nube in più durante il pomeriggio, a sviluppo diurno.

Precipitazioni: assenti, salvo brevi e isolati piovaschi sulle Alpi nel pomeriggio.

Temperature: minime e massime in lieve e generale aumento. In pianura minime intorno a 19°C, massime intorno a 31°C.

Zero termico: intorno a 4200 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli o solo a tratti moderati dai quadranti meridionali.

Altri fenomeni: lieve disagio da calore sulla bassa pianura.