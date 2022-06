Meteo Lombardia: weekend con tempo instabile

MeteoWeb

Si prospetta un weekend di tempo instabile sulla Lombardia. “Correnti umide da sudovest determinano per venerdì un aumento dell’instabilità, con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale diffuse su Alpi e Prealpi; interessamento più marginale delle aree di pianura, dove non sono comunque da escludere fenomeni precipitativi, sebbene più isolati ed occasionali. Sabato parentesi di maggiore stabilità, con prevalenza di cielo poco nuvoloso e temperature in rialzo. Domenica è atteso il transito di un nuovo fronte perturbato associato ad un’area di bassa pressione sull’Europa occidentale, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale su Alpi e Prealpi in possibile discesa verso la pianura, specie orientale. Lunedì correnti nordoccidentali garantiscono ancora una pausa di maggiore stabilità, mentre martedì è probabile il passaggio di un’ulteriore perturbazione, con associato un calo termico più sensibile“: : queste le previsioni meteo contenute nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani soleggiato, con transito di velature tendenti ad ispessirsi in serata.

Precipitazioni: assenti, salvo isolati ed occasionali piovaschi pomeridiani in montagna.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in rialzo. In pianura valori rispettivamente tra 18 e 21 °C e tra 29 e 33 °C.

Zero termico: a circa 4000-4400 metri.

Venti: in pianura e in montagna deboli a regime di brezza.