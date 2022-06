Meteo Piemonte: domani temperature in aumento, possibili rovesci e temporali

MeteoWeb

Da oggi “il graduale avvicinamento della zona di bassa pressione a verso le Alpi occidentali determinerà un cedimento del bordo occidentale del campo di alta pressione ed un aumento dei flussi meridionali, con modesta instabilità non soltanto sulla fascia montana e pedemontana alpina ma anche sulle pianure, soprattutto nella giornata di lunedì“: queste le previsioni meteo di Arpa Piemonte, contenute nel consueto bollettino meteo. “Martedì un rapido passaggio di aria fredda in quota, legato al transito della depressione sul Nord Ovest italiano, causerà fenomeni più intensi e diffusi, in esaurimento in serata“.

In dettaglio, domani sono previsti addensamenti compatti sui settori alpini occidentali, altrove soleggiato. Dal primo pomeriggio nubi convettive sulla fascia montana e pedemontana alpina, in successivo transito sulle pianure adiacenti.

Dalle ore centrali attesi rovesci e temporali a ridosso dei rilievi alpini, deboli o moderati, in successivo spostamento sulle zone di pianura a nord del Po.

Le temperature saranno in aumento, con zero termico in ulteriore rialzo sui 4400 m.

Previsti venti forti sudoccidentali sui rilievi alpini, moderati meridionali sull’Appennino. In pianura deboli o localmente moderati in prevalenza orientali, con locali rinforzi dal pomeriggio.