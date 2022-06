Meteo, le temperature minime di oggi: +16°C a Fiumicino, +24°C a Nichelino

MeteoWeb

Nei prossimi giorni l’anticiclone si rinforzerà, le temperature aumenteranno in Italia, soprattutto al Nord/Ovest e in Sardegna con picchi che supereranno i +38°C in Piemonte e Valle d’Aosta, che nel picco dell’anticiclone sul territorio italiano, venerdì 17 giugno, saranno le regioni più calde d’Italia.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 15 giugno 2022, in alcune località italiane: