Meteo Toscana: cielo sereno e temperature in aumento nei prossimi giorni

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso con nubi basse sul Valdarno inferiore al mattino in rapido dissolvimento.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi, localmente mossi al mattino.

Temperature: minime in calo, massime in aumento con valori massimi fino a 34 gradi.

Venerdì 1° luglio sereno o velato.

Venti: deboli, in prevalenza occidentali con rinforzi pomeridiani.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Sabato 2 in prevalenza sereno.

Venti: deboli variabili, di brezza lungo la costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento.