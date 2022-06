Meteo Toscana: cielo sereno e temperature in aumento nel weekend

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli settentrionali in temporaneo rinforzo nel pomeriggio, in particolare sulle zone centro-meridionali.

Mari: poco mossi o temporaneamente mossi nel pomeriggio sul settore centro-meridionale.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento fino ai 32 gradi sulle zone pianeggianti dell’interno.

Domenica 12 sereno.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento.

Lunedì 13 sereno.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.