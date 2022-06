Meteo Toscana: domani possibili rovesci pomeridiani nelle aree interne

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti in Appennino in particolare nella seconda parte della giornata quando saranno associati a locali temporali. Occasionali rovesci saranno possibili nel tardo pomeriggio anche nelle zone interne. In serata ovunque sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli-moderati occidentali.

Mari: mossi, in particolare a nord dell’Elba.

Temperature: in ulteriore calo, massime comprese tra i 27 e i 31°C in pianura.

Mercoledì 8 poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per velature e addensamenti pomeridiani sui rilievi occidentali.

Venti: deboli o a tratti moderati in prevalenza nord occidentali sulla costa, di Grecale nell’interno.

Mari: mossi.

Temperature: minime in ulteriore calo, massime in aumento sulla costa e sulle zone occidentali in genere.

Giovedì 9 sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti nelle zone interne nel pomeriggio.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve aumento.