Meteo Toscana: domani temperature in lieve calo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani inizialmente sereno, ma con aumento della nuvolosità dal pomeriggio. In serata possibili locali temporali pomeridiani sul nord ovest.

Venti: meridionali fino a moderati sulla costa.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: in lieve calo, ma sempre decisamente sopra la media (punte di 36-37 gradi).

Mercoledì 29 sulle zone settentrionali parzialmente nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni sparse, più probabili in Appennino. Altrove poco nuvoloso con locali addensamenti.

Venti: occidentali deboli con rinforzi sulla costa.

Mari: mossi sui settori settentrionali, da poco mossi a mossi altrove.

Temperature: in calo fino a valori intorno alla media.

Giovedì 30 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi, localmente mossi.

Temperature: in aumento.