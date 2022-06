Meteo Toscana: punte di +36/+37°C gradi nell’interno

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso salvo temporanee e modeste velature. Locali addensamenti di nubi basse sulle zone settentrionali nelle prime ore del mattino, in rapido dissolvimento.

Venti: deboli da sud, sud-ovest con rinforzi pomeridiani. Moderati di Scirocco sulla costa meridionale e sull’Arcipelago in mattinata. Moderati da ovest, sud-ovest in montagna e sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino.

Mari: tra poco mossi e localmente mossi.

Temperature: in lieve aumento, in particolare le massime (stazionarie lungo la costa). Punte di circa 35-36 gradi nelle pianure dell’interno, valori tra 4 e 6 gradi sopra la media.

Mercoledì 22 velato in mattinata, salvo nubi basse in dissolvimento sull’Arcipelago e sull’Argentario; parzialmente nuvoloso o nuvoloso nel pomeriggio-sera per nuvolosità di tipo medio-alto.

Venti: moderati di Scirocco sulla costa, deboli da sud nell’interno con rinforzi pomeridiani.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: massime in lieve aumento. Punte di 36-37 gradi nell’interno.

Giovedì 23 sereno in mattinata. Velato dal pomeriggio-sera.

Venti: deboli occidentali, con rinforzi pomeridiani.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.