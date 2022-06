Meteo Toscana: temperature massime in calo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani poco nuvoloso per transito di velature e modesti addensamenti sui rilievi appenninici. Tra la notte e il primo mattino presenza di nubi basse sul Valdarno Inferiore.

Venti: deboli o moderati occidentali.

Mari: mossi a nord dell’Elba.

Temperature: in ulteriore diminuzione, massime comprese tra i 29 e i 32°C in pianura.

Martedì 7 sereno o poco nuvoloso in mattinata, nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi nell’interno con possibilità di locali rovesci o temporali, più probabili in Appennino.

Venti: deboli occidentali con locali rinforzi.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Mercoledì 8 poco nuvoloso al mattino salvo locali nubi basse sulle pianure interne; nel pomeriggio nuvoloso, con possibilità di brevi precipitazioni a carattere sparso sulle zone meridionali e sull’Appennino orientale.

Venti: deboli o a tratti moderati in prevalenza nord occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in sensibile calo le massime, attese inferiori a 30 gradi.