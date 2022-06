Meteo Toscana: temperature massime in sensibile aumento

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso con velature in transito nella prima parte del mattino e nel tardo pomeriggio.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve calo, massime in sensibile aumento fino a 35-37 gradi.

Lunedì 27 sereno o poco nuvoloso con transito di velature a tratti più consistenti.

Venti: deboli meridionali con rinforzi di Scirocco lungo la costa.

Mari: poco mossi ma con moto ondoso in aumento.

Temperature: in ulteriore sensibile aumento con massime anche superiori ai 40 gradi.

Martedì 28 inizialmente sereno, ma con aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Il rischio di locali temporali pomeridiani sembra al momento piuttosto basso.

Venti: meridionali fino a moderati sulla costa.

Mari: tra poco mossi e mossi.

Temperature: in lieve calo, ma sempre decisamente sopra la media (punte di 36-38 gradi).

Martedì 29 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli di brezza con rinforzi di Maestrale nel pomeriggio sulla costa.

Mari: poco mossi, localmente mossi in mattinata.

Temperature: in contenuta diminuzione ma sempre superiori alle medie.