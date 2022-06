Meteo Toscana: temperature superiori alla norma, tassi di umidità in aumento

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani inizialmente velato con nubi alte e stratificate a tratti anche consistenti dal pomeriggio.

Venti: deboli in prevalenza meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie su valori molto superiori alle medie e con tassi di umidità in aumento, in particolare sul litorale.

Sabato 4 sereno o al più poco nuvoloso per velature in transito.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve aumento, sempre su valori molto superiori alle medie (sensazione di afa soprattutto dopo il tramonto e in prossimità della costa).

Domenica 5 sereno o al più velato.

Venti: di Scirocco, generalmente deboli, fino a moderati su Arcipelago e costa meridionale.

Mari: poco mossi, fino a mossi al largo a sud dell’Elba

Temperature: in aumento con minime prossime a 20°C o leggermente superiori sulla costa e massime fino a 35-37°C nelle pianure interne, valori di 8-10°C superiori alla norma (probabile raggiungimento del picco di caldo con sensazione di afa soprattutto dopo il tramonto e in prossimità della costa).

Lunedì 6 parzialmente nuvoloso al mattino sulle zone settentrionali, sereno o poco nuvoloso altrove. Moderato aumento di nubi cumuliformi pomeridiane associate a locali o brevi rovesci temporaleschi sui rilievi appenninici.

Venti: occidentali, deboli nell’interno fino a moderati sulla costa.

Mari: poco mosso.

Temperature: minime quasi stazionarie, massime in calo di 3-4 °C, con punte di 33°C circa nelle pianure interne (valori ancora 4-5 °C superiori alla norma).