Meteo Veneto: ampi spazi di sereno, nubi a tratti

“Il Veneto si trova sul margine nord-orientale di un promontorio anticiclonico che dal nord Africa si estende all’Europa centro-occidentale; sono quindi previsti ampi spazi di sereno, a tratti un po’ di nubi più che altro in montagna ove in qualche momento vi sarà una probabilità di pioggia un po’ maggiore“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo prevalentemente poco nuvoloso con ampi spazi di sereno in pianura e tempo un po’ variabile in montagna, ove più nubi si alterneranno agli spazi di sereno associandosi alla probabilità di alcuni rovesci o temporali, in diradamento serale sulle Dolomiti; rispetto a domenica temperature diurne in moderato calo sulle Dolomiti, in lieve aumento a sud-ovest e senza notevoli variazioni altrove; moderati rinforzi di vento dai quadranti orientali sulle zone pianeggianti.

Domani cielo in genere poco nuvoloso, con spazi di sereno ma anche alcuni temporanei addensamenti.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-bassa (25-50%) sulle Prealpi, bassa (5-25%) sul resto delle zone montane e pedemontane, nulla o molto bassa (0-5%) altrove; potranno verificarsi in particolare alcuni rovesci o temporali nelle primissime ore su Prealpi orientali e zone adiacenti, nonchè localmente dei piovaschi o brevi rovesci dal pomeriggio in montagna.

Temperature: Le minime in montagna diminuiranno un po’, sulla fascia pedemontana non varieranno molto e altrove subiranno un aumento al più contenuto; massime in moderata diminuzione, salvo locali lievi controtendenze ad alta quota.

Venti: In quota, prevalentemente moderati dai quadranti nord-occidentali; nelle valli deboli con direzione variabile, salvo possibili occasionali rinforzi di moderata intensità; in pianura perlopiù dai quadranti orientali, generalmente da moderati a deboli, ma localmente anche tesi sulla costa fino al mattino.

Mare: Inizialmente da poco mosso a mosso, poi da poco mosso a quasi calmo.

Mercoledì 15 cielo poco nuvoloso, a tratti anche parzialmente nuvoloso per qualche addensamento, ma con vari spazi di sereno nel corso della giornata.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti, bassa (5-25%) su Prealpi e zone adiacenti, nulla o molto bassa (0-5%) altrove; dal pomeriggio potrà infatti verificarsi qualche piovasco o breve rovescio, più che altro in montagna.

Temperature: Le minime in quota saranno un po’ in aumento, nelle valli subiranno contenute variazioni di carattere locale, per il resto diminuiranno in modo da lieve a moderato; le massime in quota saranno stazionarie o in lieve aumento e altrove diminuiranno, specie a sud-ovest.

Venti: In quota prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, moderati o a tratti anche deboli; nelle valli, in genere deboli con direzione variabile; in pianura perlopiù dai quadranti orientali, deboli salvo nel pomeriggio qualche fase di locale moderato rinforzo.

Mare: Quasi calmo.

Giovedì 16 in pianura, cielo da sereno a poco nuvoloso, ma con qualche addensamento verso l’interno dal pomeriggio in poi; in montagna tempo un po’ variabile, con spazi di sereno inizialmente ampi e più nubi sparse in seguito; dal pomeriggio in montagna e verso sera localmente anche sulla fascia pedemontana, potranno verificarsi alcune piogge a prevalente carattere di rovescio o temporale; per le temperature, prevarrà un contenuto aumento.

Venerdì 17 cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con più spazi di sereno all’inizio e un po’ più di nubi verso l’interno dalle ore centrali in poi, quando non sarà da escludere qualche occasionale piovasco sulle zone montane e pedemontane; le temperature minime subiranno in pianura un contenuto aumento e in montagna contenute variazioni di carattere locale, le massime non varieranno molto.