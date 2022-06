Meteo Veneto: anticiclone nel weekend, variabilità da lunedì 20

MeteoWeb

Il promontorio anticiclonico di matrice africana espande progressivamente la sua influenza fino all’Europa centro-orientale, portando anche sul Veneto tempo via via più stabile e, a partire da domenica, un ulteriore rialzo termico, con temperature che risulteranno ben superiori alla media, specie nei valori massimi. Da lunedì condizioni di maggiore variabilità sulle zone montane per parziale cedimento del campo anticiclonico, con probabilità di qualche rovescio o temporale nelle ore pomeridiane. Mercoledì ulteriore parziale cedimento della pressione, per l’approfondimento sull’Europa occidentale di un minimo depressionario che farà affluire correnti umide sud-occidentali, con tempo che risulterà ancora variabile in montagna.

Pomeriggio/sera di Sabato 18

Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso per modesti cumuli sulle zone interne della pianura e su zone montane e pedemontane. Temperature massime in lieve calo, salvo in quota dove risulteranno in aumento. In quota venti deboli/moderati dai quadranti settentrionali. In pianura venti variabili, a regime di brezza su costa e pianura limitrofa.

Domenica 19

Cielo: Cielo in prevalenza sereno, salvo iniziali nubi sulle zone montane. Nel corso del pomeriggio probabile formazione di nubi cumuliformi in montagna, specie sulle Dolomiti.

Precipitazioni: Assenti in pianura, in montagna non si esclude qualche locale rovescio o temporale (probabilità bassa 5-25%) nel pomeriggio.

Temperature: Minime in lieve flessione in pianura, altrove stazionarie, salvo risultare in lieve aumento in quota. Massime in lieve aumento con valori ben superiori alla media del periodo.

Venti: In pianura deboli variabili, brezze anche moderate sulla costa. In quota deboli/moderati dai quadranti occidentali.

Mare: Da calmo a poco mosso in serata.

Lunedì 20

Cielo: In pianura tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso nel pomeriggio per passaggi di nubi alte. Sulle zone montane da sereno o poco nuvoloso, a irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio per sviluppo di nubi cumuliformi.

Precipitazioni: Sulle zone montane, in particolare sulle Dolomiti, probabili rovesci o locali temporali nel pomeriggio (probabilità medio-bassa 25-50%).

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in aumento sulle zone centro-occidentali, senza notevoli variazioni altrove. Valori ben superiori alla media del periodo.

Venti: In quota moderati dai quadranti occidentali, in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Mare: Poco mosso.

Martedì 21

Permangono condizioni di tempo stabile in pianura con cielo sereno o poco nuvoloso per qualche cumulo sulle zone interne nel pomeriggio e nubi medio-alte in ingresso dalla sera. Sulle zone montane da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nel corso della giornata per nubi cumuliformi, con possibili rovesci e temporali associati, specie sulle Dolomiti. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti in quota moderati dai quadranti occidentali, in pianura deboli/moderati di direzione variabile.

Mercoledì 22

In pianura parzialmente nuvoloso, specie nella seconda parte della giornata, per nubi medio-alte; sulle zone montane in prevalenza nuvoloso, salvo parziali schiarite al mattino. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in aumento in pianura, con valori che si manterranno molto superiori alla media del periodo, specie sulle zone interne, in lieve calo in montagna. Già nel corso della mattinata saranno probabili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle zone montane in possibile estensione alle zone pedemontane nel pomeriggio. Venti in quota tesi da sud-ovest, in pianura deboli/moderati di direzione variabile con rinforzi sulla costa in serata.