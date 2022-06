Meteo Veneto: fase instabile tra mercoledì e giovedì

MeteoWeb

“Il Veneto si trova sul margine nord-orientale di un promontorio anticiclonico che dal nord Africa si estende all’Europa centro-occidentale e che si rinforzerà nei prossimi giorni. Il tempo sarà in prevalenza stabile salvo una temporanea fase di instabilità tra mercoledì e giovedì per il passaggio di una ondulazione in quota che determinerà rovesci e temporali, specie in montagna, possibili nella serata di mercoledì, anche sui settori occidentali della pedemontana e della pianura. In seguito tempo stabile. Temperature massime in aumento che raggiungeranno valori ben superiori alla media del periodo“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in pianura in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso nell’entroterra; sulle zone montane sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppo di annuvolamenti con possibili locali rovesci o temporali associati. Temperature massime in calo. Venti in pianura dai quadranti orientali inizialmente moderati poi deboli. In quota venti prevalentemente moderati nord-occidentali, nelle valli deboli di direzione variabile.

Domani in pianura in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo maggiori annuvolamenti verso sera sui settori occidentali; sulle zone montane annuvolamenti irregolari al primo mattino seguiti da cielo sereno o poco nuvoloso, tendenza a nuovo sviluppo di nubi irregolari nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: Sulle zone montane nel corso del pomeriggio probabilità nel complesso medio-alta (50-75%) di rovesci e locali temporali che verso sera potranno trasferirsi sulle zone occidentali della pianura e della pedemontana.

Temperature: Minime in lieve calo o localmente stazionarie, massime in aumento e superiori alla media del periodo.

Venti: In quota in prevalenza moderati dai quadranti nord-occidentali; in pianura deboli/moderati dai quadranti orientali, salvo locali rinforzi in occasione di temporali in serata sui settori occidentali.

Mare: Quasi calmo.

Giovedì 16 in pianura, cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche addensamento verso l’interno dal pomeriggio in poi; in montagna tempo variabile, a tratti instabile, con annuvolamenti irregolari alternati a schiarite, specie nel pomeriggio.

Precipitazioni: Probabilità medio-alta (50-75%) di rovesci e temporali sparsi a partire dalle ore centrali sui settori dolomitici e Prealpi centro-orientali. Non si esclude qualche locale fenomeno in trascinamento sulle zone pedemontane.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in ulteriore aumento.

Venti: In quota da nord ovest, da moderati a tesi. In pianura venti deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Mare: Calmo.

Venerdì 17 poco nuvoloso, salvo tratti di maggiore nuvolosità per passaggi di nubi medio-alte. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in locale lieve aumento. Venti in quota moderati dai quadranti settentrionali; in pianura venti deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Sabato 18 tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Temperature senza notevoli variazioni. In pianura venti deboli/moderati dai quadranti orientali, brezze sulla costa.