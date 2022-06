Meteo Veneto: fase instabile da stasera fino a domani

MeteoWeb

“Tra mercoledì sera e la prima parte di giovedì il transito di una nuova saccatura con aria fresca di origine nord-atlantica determina una fase di instabilità sulla regione; in seguito, l’allontanamento verso sud-est del sistema perturbato e la progressiva riaffermazione del promontorio di alta pressione sull’Europa centro-occidentale favoriranno giornate via via più stabili e calde“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo inizialmente stabile e soleggiato, nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità a partire da ovest per nubi medio-alte e crescente instabilità, specie dalla sera. Precipitazioni generalmente assenti fino a metà pomeriggio poi probabilità in aumento a partire dai settori occidentali e montani fino a medio-alta (50-75%) dalla sera; si tratterà di fenomeni inizialmente sparsi, anche a carattere di rovescio o locale temporale, in estensione a gran parte della regione entro fine giornata e con limite neve in abbassamento a 2200-2400 m.; non esclusi fenomeni localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento).

Domani tempo instabile/perturbato con nubi anche estese fino al mattino, schiarite in giornata, specie a ovest e soprattutto alla sera.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso del territorio e della giornata medio-alta (50-75%) per fenomeni da sparsi a diffusi, anche con rovesci e temporali nella notte fino al mattino, in successivo diradamento e attenuazione dalla mattinata salvo possibile maggiore persistenza sui settori orientali della regione; dal pomeriggio probabilità in generale diminuzione salvo ripresa di modesti fenomeni sparsi in arrivo da est verso sera.

Temperature: Minime senza variazioni di rilievo o in leggero aumento; massime in generale, moderato calo.

Venti: In genere dai quadranti settentrionali; in quota da moderati a tesi, localmente anche forti verso sera con possibili rinforzi di Foehn in alcune valli e sulla pedemontana a fine giornata; altrove da deboli a moderati con rinforzi da nord-est sulla costa.

Mare: Sottocosta da quasi calmo in giornata a poco mosso verso sera, al largo perlopiù poco mosso.

Venerdì 10 residua variabilità al mattino con annuvolamenti sparsi soprattutto verso la costa e pianura centro-sud; in giornata maggiori schiarite fino a cielo in genere poco nuvoloso.

Precipitazioni: Fino al primo mattino probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche residua e modesta pioggia sparsa, in seguito fenomeni generalmente assenti.

Temperature: Minime in leggero calo, massime in aumento.

Venti: In montagna tesi/forti da nord con possibili raffiche di Foehn in alcune valli e fino a tratti della pedemontana al mattino, in attenuazione dal pomeriggio; in pianura in prevalenza dai quadranti settentrionali al mattino e variabili in seguito, in genere deboli/moderati.

Mare: In genere poco mosso.

Sabato 11 tempo stabile e soleggiato con cielo in genere sereno. Temperature in moderato aumento, specie nei valori massimi.

Domenica 12 tempo ancora stabile e ben soleggiato con temperature di stampo tipicamente estivo.