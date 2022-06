Meteo Veneto: oggi piogge e instabilità

MeteoWeb

“Sulla regione martedì transita una moderata saccatura con aria un po’ fresca di origine atlantica, che porta una relativa instabilità e alcune precipitazioni; mercoledì circolazione debolmente anticiclonica, con rasserenamenti iniziali e ritorno di instabilità alla sera; giovedì infatti avremo nubi e precipitazioni soprattutto fino al mattino, dopodiché si completerà il transito di una più significativa perturbazione atlantica con temporaneo rinforzo di vento settentrionale in quota; a fine periodo, con la pressione, tenderanno ad aumentare gli spazi di sereno e le temperature“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi instabilità con parecchi addensamenti nuvolosi, più significativi nel pomeriggio, qualche schiarita più probabile in serata; piogge da sparse a locali, con rovesci e temporali; non si esclude qualche fenomeno intenso; rispetto a lunedì temperature massime senza notevoli variazioni sulla costa e in diminuzione altrove, localmente anche sensibile specie in montagna, minime raggiunte nelle ultime ore.

Domani modesta variabilità, con spazi di sereno più ampi fino al mattino a partire dall’interno e nubi sparse in seguito.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso del territorio e della giornata medio-bassa (25-50%), comunque minore nelle ore diurne, un po’ maggiore nelle primissime ore a sud-est e soprattutto verso fine giornata ovunque; si tratterà di fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o locale temporale.

Temperature: Minime un po’ in calo; massime stazionarie o in locale leggera diminuzione sulle zone costiere, in moderato aumento altrove.

Venti: In quota prevalentemente moderati, dai quadranti settentrionali nelle ore notturne e da quelli occidentali nelle ore diurne; altrove perlopiù deboli con direzione variabile, fatti salvi in alcuni momenti locali moderati rinforzi.

Mare: In prevalenza poco mosso, ma con moto ondoso un po’ maggiore al largo nella prima parte della giornata mentre sottocosta tenderà a divenire quasi calmo.

Giovedì 9 tempo instabile con nubi anche estese specie fino al mattino, schiarite in giornata e soprattutto alla sera.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso del territorio e della giornata medio-alta (50-75%), comunque maggiore all’inizio e minore alla fine; si tratterà perlopiù di fenomeni sparsi, con rovesci e temporali.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui ad est prevarranno delle diminuzioni; massime in calo, più sensibile a nord-est.

Venti: In genere dai quadranti settentrionali; in quota da moderati a tesi, localmente anche forti verso sera; altrove da deboli a moderati, con rinforzi di Foehn via via più probabili nelle valli.

Mare: Sottocosta da quasi calmo in giornata a poco mosso verso sera, al largo perlopiù poco mosso.

Venerdì 10 cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso, comunque con significativi spazi di sereno; per le temperature minime prevarrà una contenuta diminuzione salvo locali lievi controtendenze, le massime in genere aumenteranno.

Sabato 11 cielo in genere sereno o poco nuvoloso; per le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale tra cui prevarranno diminuzioni in quota e aumenti in pianura, le massime aumenteranno più sensibilmente in quota.