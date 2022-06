Meteo Veneto: rovesci e temporali in arrivo, possibili fenomeni intensi

MeteoWeb

“Tra martedì 28 pomeriggio e il primo mattino di mercoledì 29 il transito di un impulso perturbato porterà delle precipitazioni (più diffuse sulle zone montane e pedemontane, meno probabili sulla fascia costiera) anche con rovesci e temporali sparsi. Saranno possibili fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche, grandinate); possibili anche quantitativi di pioggia localmente consistenti sulle zone montane e pedemontane“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa nei prossimi giorni. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Un promontorio anticiclonico insiste inizialmente protendendosi da sud verso la nostra regione, ove prevale un cielo sereno con clima decisamente caldo; martedì esso lascia spazio al transito da ovest di una moderata saccatura, con aria più instabile e dunque delle nubi irregolari con piogge specie di sera sulle zone centro-settentrionali; mercoledì giornata un po’ più fresca e residua variabilità, poi la circolazione torna leggermente anticiclonica e con l’aumento degli spazi di sereno specie in pianura porta una ripresa delle temperature diurne“.

Oggi cielo da sereno a poco nuvoloso, a parte locali modesti addensamenti pomeridiani sulle zone montane; per le temperature rispetto a domenica prevarrà un aumento, salvo locale stazionarietà su bassa pianura e costa.

Domani nelle prime ore cielo da sereno a poco nuvoloso, poi da parzialmente ad irregolarmente nuvoloso.

Precipitazioni: Inizialmente assenti; dalle ore centrali probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) sulle zone montane, medio-alta (50-75%) sulla pianura interna e medio-bassa (25-50%) altrove; si tratterà di rovesci o temporali da locali a sparsi o temporaneamente piuttosto diffusi andando da sud a nord.

Temperature: Minime in lieve calo sulle zone centro-meridionali, senza notevoli variazioni altrove; le massime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui aumenti sulla pianura nord-orientale e diminuzioni su quella meridionale.

Venti: In quota dai quadranti meridionali, da moderati a temporaneamente tesi specie sulle Prealpi; altrove perlopiù deboli con direzione variabile, ma con fasi di discreto rinforzo in pianura per brezze nelle ore più calde e dai quadranti settentrionali di sera specie sulle zone costiere; probabili ulteriori rinforzi in occasione di eventuali temporali.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Mercoledì 29 tempo variabile, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi che saranno più frequenti sulle zone pianeggianti fino al mattino e su quelle montane anche in seguito.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%) su zone montane e alta pianura, medio-bassa (25-50%) sulle altre zone, per piogge da sparse a locali anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Minime in contenuto aumento sulle Dolomiti, in leggero calo sulle zone centro-occidentali e senza notevoli variazioni altrove; massime stazionarie o in lieve aumento sulle zone più a sud-est, in diminuzione localmente anche sensibile altrove.

Venti: In quota prevalentemente deboli dai quadranti nord-occidentali, salvo temporanei moderati rinforzi da quelli meridionali nella notte entrante; altrove in genere deboli con direzione variabile, a parte temporanei moderati rinforzi dai quadranti settentrionali sulle zone costiere fino al mattino.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Giovedì 30 cielo in prevalenza poco nuvoloso, con significativi spazi di sereno e qualche addensamento più probabile nel pomeriggio verso l’interno, ove potrà associarsi a qualche piovasco; temperature minime in contenuto calo sulle Dolomiti, un po’ in aumento sulle zone centro-meridionali e senza notevoli variazioni altrove; temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione sulle zone costiere, in aumento localmente anche sensibile altrove.

Venerdì 1 cielo in prevalenza poco nuvoloso con significativi spazi di sereno, addensamenti più probabili dal pomeriggio in montagna e alla sera anche su parte della pianura, associati ad una crescente probabilità di locali piogge anche a carattere di rovescio o temporale; per le temperature prevarrà un contenuto aumento, a parte qualche lieve controtendenza delle massime in montagna.