Meteo Veneto: prevalenti spazi di sereno in pianura

MeteoWeb

“Il Veneto si trova sul margine settentrionale di un promontorio anticiclonico che si protende dal Nord Africa, a tratti interessato da afflussi d’aria un po’ umida dall’Europa occidentale; le temperature rimangono sopra la norma, salvo temporanee flessioni e qualche pioggia più probabile in montagna; per il resto, specie in pianura sono previsti parecchi spazi di sereno a fronte di alcune fasi un po’ nuvolose“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo irregolarmente nuvoloso, con vari addensamenti e alcune schiarite; piogge sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale più probabili fino al pomeriggio sulle zone montane, ma che alla sera potranno interessare la pianura nord-orientale.

Domani cielo sulle zone pianeggianti in prevalenza da sereno a poco nuvoloso a parte qualche addensamento dalle ore centrali soprattutto verso l’interno, sulle zone montane da poco a parzialmente nuvoloso con spazi di sereno più presenti fino al primo mattino e addensamenti da locali a sparsi in seguito.

Precipitazioni: Inizialmente assenti; dalle ore centrali in poi probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) sulle Dolomiti, medio-bassa (25-50%) sulle Prealpi, bassa (5-25%) sull’alta pianura e nulla o molto bassa (0-5%) altrove; si tratterà di piogge da locali a sparse andando verso i rilievi, anche con dei rovesci o temporali.

Temperature: Minime a sud stazionarie o un po’ in aumento, altrove generalmente un po’ in calo; massime sulla costa stazionarie o in leggera diminuzione, sull’entroterra in aumento al più contenuto.

Venti: In quota, moderati dai quadranti sud-occidentali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura deboli o più spesso moderati specie nel pomeriggio, sulle zone centro-meridionali in prevalenza dai quadranti occidentali, altrove da quelli orientali salvo all’inizio una direzione variabile con intensità debole.

Mare: Poco mosso, anche quasi calmo sottocosta specie nelle ore centrali.

Venerdì 24 in pianura prevarrà un cielo poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno, ma anche qualche addensamento soprattutto sulle zone interne; sulle zone montane cielo irregolarmente nuvoloso, con alcune schiarite e nubi più frequenti.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso della regione e della giornata medio-bassa (25-50%), per alcune piogge anche a carattere di rovescio o temporale più che altro sulle zone montane e pedemontane centro-orientali.

Temperature: Minime a sud stazionarie o un po’ in calo, altrove generalmente un po’ in aumento; le massime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui diminuzioni in quota e aumenti sulla costa.

Venti: In quota da sud-ovest, tesi nelle ore centrali e per il resto moderati; nelle valli, perlopiù deboli con direzione variabile; in pianura da deboli a moderati, tendenti a provenire via via più nettamente dai quadranti occidentali sulle zone centro-meridionali, mentre su quelle costiere spiccheranno dei rinforzi pomeridiani dai quadranti meridionali.

Mare: In prevalenza poco mosso, ma con tendenza a divenire mosso specie al largo verso fine giornata.

Sabato 25 cielo in pianura da sereno a poco nuvoloso, in montagna da poco a parzialmente nuvoloso con spazi di sereno meno duraturi; possibile qualche locale piovasco soprattutto sulle zone montane e pedemontane, altrimenti precipitazioni in genere assenti; temperature in contenuto calo, salvo le massime in montagna che saranno stazionarie o in lieve aumento.

Domenica 26 cielo perlopiù da poco a parzialmente nuvoloso; precipitazioni generalmente assenti, salvo al più sporadici piovaschi pomeridiani in montagna; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale tra cui diminuzioni in quota e aumenti in pianura, le massime su costa e pianura adiacente non varieranno molto mentre altrove aumenteranno.