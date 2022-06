Meteo Veneto: variabilità e instabilità nei prossimi giorni

MeteoWeb

“Il transito di una saccatura nella giornata di mercoledì determina sul Veneto una fase di tempo variabile, a tratti instabile, con precipitazioni, specie su zone montane e pedemontane, associata ad un temporaneo generale calo termico. In seguito affluiranno in quota correnti sud-occidentali caldo/umide per effetto di un’ampia saccatura in approfondimento sull’Europa nord-occidentale in spostamento verso est venerdì. Si avranno pertanto ancora condizioni di variabilità/a tratti di instabilità, con precipitazioni locali o sparse. Da sabato progressivo rinforzo della pressione con nuovo aumento delle temperature che si riporteranno su valori molto superiori alla media del periodo“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sereno o poco nuvoloso su pianura meridionale e costa, altrove e sulle zone montane nubi irregolari, anche consistenti alternate a schiarite. La probabilità di rovesci e temporali risulterà medio-bassa (25-50%), specie sui settori nord-orientali, non si escludono locali grandinate. Temperature in generale diminuzione. Venti in quota prevalentemente deboli dai quadranti occidentali; altrove in genere deboli di direzione variabile, salve temporanei moderati rinforzi dai quadranti orientali sulla costa.

Domani in pianura cielo sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppo di locali cumuli pomeridiani nell’entroterra; in montagna da sereno o poco nuvoloso a nuvolosità irregolare dalle ore centrali.

Precipitazioni: Assenti al mattino, nel corso del pomeriggio saranno probabili locali rovesci o temporali su zone montane e pedemontane (probabilità medio-bassa 25-50%), occasionali sulle zone interne della pianura (probabilità bassa 5-25%).

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in ripresa.

Venti: In quota, da deboli a moderati sud-occidentali. In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa.

Mare: Poco mosso o quasi calmo.

Venerdì 1 tempo variabile, a tratti instabile, con cielo in pianura da sereno o poco nuvoloso a temporaneamente parzialmente nuvoloso sulle zone interne, per sviluppo di locali addensamenti cumuliformi a partire dalle ore centrali. Sulle zone montane nuvolosità irregolare, a tratti consistente, alternata a schiarite.

Precipitazioni: Dalle ore centrali saranno probabili precipitazioni sparse sulla zone montane (probabilità medio-alta 50-75%), locali sulla pianura interna (probabilità medio bassa 25-50%). Saranno probabili locali rovesci e temporali.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o in locale aumento sulla pianura meridionale, massime in lieve calo.

Venti: In pianura in prevalenza dai quadranti orientali da moderati al mattino a deboli nel pomeriggio. In quota venti moderati/tesi da sud-ovest.

Mare: Poco mosso o quasi calmo.

Sabato 2 cielo in prevalenza sereno in pianura, in montagna da sereno a poco nuvoloso per qualche cumulo a ridosso delle cime nel pomeriggio. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in aumento, anche marcato, specie sulle zone interne della pianura.

Domenica 3 tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Temperature in aumento in entrambi i valori che si porteranno ben sopra le medie del periodo.