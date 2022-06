Meteo Veneto: rialzo delle temperature, valori superiori alla norma

MeteoWeb

“L’espansione di un promontorio anticiclonico di origine africana sul Mediterraneo porterà anche in Veneto un rialzo delle temperature fino a valori superiori alla norma. Il tempo sarà solo in parte soleggiato nelle ore pomeridiane/serali di mercoledì e venerdì a causa dell’infiltrazione di impulsi umidi occidentali che determineranno temporanei annuvolamenti e la possibilità di qualche precipitazione. Nei restanti giorni il tempo sarà più soleggiato, ma in montagna sarà via via più probabile l’instabilità termo-convettiva nelle ore pomeridiane“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tratti di sereno alternati ad annuvolamenti cumuliformi con possibili piovaschi, locali rovesci ed occasionali temporali. Temperature in aumento fino a valori un po’ superiori alla norma. Venti deboli/moderati da sud-ovest in alta montagna; altrove deboli variabili, a regime di brezza lungo la costa, nelle valli e sulla fascia pedemontana.

Domani fino al primo mattino residua nuvolosità, in diradamento nel corso della mattinata fino a cielo sereno o poco nuvoloso; dalle ore centrali attività cumuliforme sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni: Assenti; solo al pomeriggio sulle zone montane probabilità bassa (5-25%) di locali rovesci o temporali.

Temperature: In aumento con valori superiori alla media del periodo.

Venti: In quota deboli/moderati occidentali; altrove variabili, a regime di brezza sul litorale, sulle zone pedemontane e nelle valli.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 3 poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte e per cumuli pomeridiani soprattutto sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni: Assenti fino a metà giornata; dalle ore centrali aumento della probabilità di precipitazioni, con rovesci e temporali, fino a medio-bassa (25-50%) dapprima sulle zone montane e in seguito anche su quelle pedemontane; altrove fenomeni in prevalenza assenti.

Temperature: In ulteriore lieve rialzo o localmente stazionarie.

Venti: In quota da sud-ovest da moderati a tesi nel pomeriggio; altrove deboli o temporaneamente moderati, a regime di brezza sulla costa, sulla fascia pedemontana e nelle valli.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Sabato 4 cielo sereno o poco nuvoloso, salvo possibili residui annuvolamenti entro il primo mattino e modesti cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature minime stazionarie o in locale variazione, massime in ulteriore rialzo.

Domenica 5 tempo soleggiato in pianura e fino a metà giornata anche in montagna, che sarà interessata dalle ore centrali da annuvolamenti cumuliformi con possibili rovesci o temporali. Temperature in aumento nei valori minimi e localmente in quelli massimi.